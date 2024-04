Windpocken, Masern und Co.: Empfohlene Impfungen für Kinder

Meningokokken gibt es in verschiedenen Untergruppen: Geimpft wird gegen die Gruppen B und C. Seit dem Jahr 2006 gibt die Stiko die Empfehlung für die Impfung gegen Meningokokken Typ C. Die Infektionen mit diesem Bakterientyp sind dadurch deutlich zurückgegangen. Inzwischen dominiert Typ B. Daher besteht seit Januar 2024 auch die Empfehlung zur Impfung gegen diesen Typ.Infektionen mit Typ B können sehr schwer verlaufen, etwa acht Prozent der Patienten sterben. Bei vielen Überlebenden bleiben Langzeitschäden zurück, zum Beispiel Epilepsie , Taubheit oder chronisches Nierenversagen Mit der Impfung lassen sich bei etwa 80 Prozent der Kinder schwere Verläufe verhindern. Da die Impfung häufig Reaktionen wie Fieber , lokale Schmerzen Schwellungen und Rötungen an der Einstichstelle auslöst, rät die Stiko dazu, den Kindern parallel zur Impfung oder kurz danach vorbeugend Paracetamol zu geben.