Analphabetismus: Wo Betroffene Hilfe finden

Der Welttag der Alphabetisierung macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam: Millionen Menschen in Deutschland sind gering literalisiert. Oliver Meise ist einer von ihnen. Wie er im Alltag zurechtkommt.

Keine zusammenhängenden Texte lesen und schreiben können - das ist Alltag für über 6,2 Millionen Menschen in Deutschland. Sie können zwar einzelne Sätze lesen und schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte verstehen. 300.000 von ihnen können überhaupt nicht lesen und schreiben. Vor allem Männer sind davon betroffen.

Ursachen von Analphabetismus

Schon im Kindesalter wird der Grundstein für die späteren Lese- und Schreibkompetenzen gelegt. Fehlt die Förderung, können hier schon erste Defizite auftreten. Geht in der Schule der Anschluss früh verloren, kann es zu einem dauerhaften Rückstand kommen, der nur schwer wieder aufgeholt werden kann. Diese Probleme können sich dann bis ins Erwachsenenalter ziehen.

In Deutschland können Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Analphabetismus ist nach wie vor ein Tabuthema.

Jan-Peter Kalisch, Projektleiter beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung nennt soziale, familiäre sowie gesundheitliche Gründe als Ursachen für Analphabetismus. Diese äußern sich in wenig Unterstützung beim Lernen oder finanziellen Problemen . Aber auch individuelle Beeinträchtigungen wie Legasthenie , Sprachfehler oder eine spät erkannte Sehschwäche können zu Analphabetismus führen.

Alltägliche Hürden für gering Literalisierte

Analphabeten begegnen zahlreiche Hürden im Alltag . So zum Beispiel bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn sie einen Fahrplan lesen oder ein Ticket kaufen müssen. Im Restaurant sind es Speisekarten, die für Personen mit mangelnder Lesekompetenz ein Problem darstellen.

Um sich nichts anmerken zu lassen, behelfen sich viele Analphabeten mit Tricks. So werden Verletzungen an Arm und Hand vorgetäuscht oder behauptet, man habe die Brille vergessen. Diese und andere Ausreden werden von den Betroffenen genutzt, um nicht stigmatisiert zu werden. Situationen, in denen sie lesen oder schreiben müssen, werden entweder im Voraus geplant oder ganz vermieden.