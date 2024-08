Schule schwänzen: Welche Strafen und Konsequenzen drohen

Keine Lust, Ängste oder früher in die Sommerferien starten: Gründe, warum Kinder und Jugendliche unentschuldigt im Unterricht fehlen, gibt es viele. Laut der Joachim Herz Stiftung fehlen Schätzungen zufolge in Deutschland fünf bis zehn Prozent aller Schüler und Schülerinnen regelmäßig im Unterricht.

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern

Schulrecht ist Landesrecht, so dass in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen existieren, die voneinander abweichen.

In Schulen kommt es immer wieder zu rassistischen Vorfällen, so auch an einer Schule in Brandenburg. ZDF-Reporterin Anna Bayer hat sich die Situation vor Ort angesehen.

