Schulkinder unter Druck: Kampf um die weiterführende Schule

Schon eine schlechte Zeugnisnote kann den Traum von der Wunsch-Schule platzen lassen. Das ist die harte Realität in kinderreichen Berliner Bezirken wie Pankow oder Lichtenberg, wo die Schulplätze besonders knapp und die Gymnasien und Sekundarschulen mit gymnasialer Oberstufe (ISS) hart umkämpft sind.

Auch in Köln können hunderte Kinder können nicht in die von ihnen gewünschte Schule gehen. Grund ist der Anmelde-Überhang.

Schulplatzmangel in Großstädten

Vor allem in Großstädten kommt es immer wieder zu überlaufenden Schulen und anschließenden Absage-Wellen. In Berlin gilt der Übergang zur weiterführenden Schule als besonders herausfordernd, da mindestens 60 Prozent der Plätze einer Schule nach Leistung vergeben werden.

Schulen schauen dabei in der Regel auf die Zeugnisnoten der letzten zwei Halbjahre, doch können auch bestimmte Fächer stärker gewichten oder sogar Aufnahmetests durchführen. Bildungsexperten sehen das Verfahren kritisch. Klaus Hurrelmann von der Berliner Hertie School sagt dazu:

Klaus Hurrelmann, Professor of Public Health and Education

In unserem Bildungssystem ist immer noch die Idee eines Wettlaufes eingebaut.

"Ein ungeheurer Druck baut sich auf, die Eltern geraten ins Schwitzen und die Kinder verlieren den Spaß an der Schule", so Hurrelmann.

Der Schulplatzmangel und das leistungsorientierte Vergabeverfahren treiben nun seit Jahren die Anforderungen für weiterführende Schulen in die Höhe. Grundschulleiter Stephan Wahner erlebt darum schon Erstklässlerinnen und Erstklässler weinend und mit der Angst, es nicht auf ein Gymnasium zu schaffen.

Wenn man in Pankow keine 1,3 hat, sieht es schon schlecht aus.

"Der NC ist notwendig": Politik setzt auf Leistungsprinzip

Doch offiziell ist das alles nicht. Schulen geben den Notendurchschnitt ihrer Schülerinnen und Schüler nicht bekannt. Stattdessen kursieren die Informationen in einer aufgeheizten Gerüchteküche aus Schulpersonal und Familien.

Auch der Zweit- und Drittwunsch auf den Anmeldebögen gilt als Scheinoption: "Man muss mit dem Erstwunsch sicher auf ein Pferd setzen und wenn dieses Pferd nicht gewinnt, dann kommt man in diese Waschtrommel der Verwaltung", so beschreibt Mutter Juliane Strauß das Losverfahren, in dem Kinder landen, deren Wunschschulen mit stärkeren Bewerberinnen und Bewerber besetzt wurden.