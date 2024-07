Sommerurlaub: Entspannt in den Urlaub mit diesen Tipps

So geht's entspannt in den Urlaub

Der Sommerurlaub steht vor der Tür, doch statt Vorfreude herrscht oft Stress. Medizinerin Bettina Löhberg erklärt, wie man entspannt in den Urlaub starten kann. 09.07.2024 | 3:25 min

Der Koffer ist 1,2 Kilogramm zu schwer, zeigt das bunte Display - macht 30 Euro, steht darunter. Die Familie am Hamburger Flughafen hält das erst für einen Scherz, aber der Self-Bag-Drop-Automat ist da emotionslos: Pro angefangenem Kilogramm Zusatzgepäck verlangt die Airline 15 Euro. Das ist in dem Gerät einprogrammiert. Die freundliche Dame am Schalter auf der anderen Flughafenseite hätte darüber vielleicht hinweggesehen, aber dort war die Schlange quälend lang. Daher der Gang zum Automaten.

Die Eltern diskutieren, die Kids meckern. Stress, der nicht selten von zu wenig Vorbereitungszeit kommt.

In vielen Bundesländern beginnt die Ferienzeit und Urlaub im Ausland ist so beliebt wie lange nicht mehr. 08.07.2024 | 1:15 min

Urlaub ist nichts Einfaches

Bettina Löhberg ist Stressmedizinerin. Sie hat schon mit vielen Menschen über das Phänomen Urlaub gesprochen. Sie fasst die eigentliche Problematik so zusammen: "Urlaub ist nicht unbedingt etwas Einfaches. Es gibt Menschen, die den Urlaub mit so viel Erwartungen und Wünschen und Vorstellungen aufladen, dass schon Kleinigkeiten, die nicht klappen, alles aus der Bahn werfen."

Sicher und gesund auf Reisen : Reiseapotheke - unverzichtbar im Urlaub Medikamente, Desinfektionsspray und Sonnenschutz: Welche Grundausstattung Urlauber im Gepäck haben sollten. Und was bei Kindern und besonderen Reisezielen zu beachten ist. von Julia Zipfel mit Video

Das unerwartete Übergepäck ist so eine Kleinigkeit. Dagegen bergen die unterschiedlichen Vorstellungen von Urlaub größeres Streitpotenzial. Stressmedizinerin Löhberg rät zu Gesprächen vor dem Urlaub.

"Was möchtest Du? Was möchte ich? Was wollen wir gemeinsam? Vor allem in der Familie sollte man diese Erwartungen vor dem Urlaub klären. Vielleicht sogar aufschreiben", rät Bettina Löhberg, die im Zentrum für Seelische Gesundheit der Asklepios Kliniken Harburg und St. Georg arbeitet.

Mit den Urlaubsvorbereitungen steigt bei vielen das Stresslevel. Damit das nicht so ist, können wir selbst etwas tun. Als Anti-Stress-Coach berät Psychologin Fee Kalter in puncto Stressreduktion und hat gute Tipps, um entspannt in den Urlaub zu starten. 19.06.2023 | 5:54 min

Abschalten geht nicht auf Knopfdruck

Die Zeit zwischen dem letzten Arbeitstag und dem Urlaubsbeginn ist oft zu kurz bemessen. Hinzu kommt, das hört Bettina Löhberg immer wieder, dass gerade in der Urlaubszeit die Belastung im Job ohnehin größer ist. "Die anderen Kolleginnen und Kollegen haben schließlich auch Urlaub", so Löhberg. "Die Taktung zwischen Arbeitsende und Urlaubsbeginn ist meist einfach viel zu eng."

Da bleibt wenig Zeit für eine ruhige und überlegte Vorbereitung. "Entschleunigen kann man nicht beschleunigen" ist ein wichtiges Motto der Stressforscher. Es braucht immer Zeit, bis sich ein Urlaubsgefühl einstellt.

Man sollte unbedingt anerkennen, dass auch Urlaub ein Prozess ist und Abschalten eben nicht auf Knopfdruck möglich ist. Dr. Bettina Löhberg, Stressmedizinerin am Zentrum für Seelische Gesundheit der Asklepios Kliniken Harburg und St. Georg

Wer hat Recht auf Urlaub und wie beantragt man ihn am besten? 18.03.2024 | 3:49 min

Das Gehirn überlisten

Tatsächlich hat die Stressforscherin einen einfachen Trick parat, wie sich auch die Urlaubsvorbereitung entspannter gestalten lässt: "Mehrere Bereiche im Gehirn", so Bettina Löhberg, "sind nicht in der Lage, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden." Laut den Medizinern im Zentrum für Seelische Gesundheit kann sich jeder seinen Urlaubsort einfach vorstellen. "Das Gehirn denkt dann, es sei vor Ort", erzählt Löhberg lächelnd. "So kann man sich jeder jederzeit an seinen Sehnsuchtsort beamen ". Das kann die Vorbereitungen erleichtern.

Die Familie mit dem zu schweren Koffer hat ihr 1,2 Kilogramm-Problem übrigens am Ende einfach gelöst: Aus dem zu schweren Koffer mussten zwei Hosen und eine Kosmetiktasche ins Handgepäck ausweichen. Damit passte das Gewicht und der Familienfrieden war wiederhergestellt.

Egal ob Strandurlaub, Städtetrip oder Ferien am heimischen Badesee: Urlaubszeit ist die beste Lesezeit. Fünf sommerliche Buchtipps für Klein und Groß. 07.07.2024 | 6:35 min

Tipp: Platz in der Sicherheitskontrolle reservieren "Slot & Fly" nennt der Hamburger Flughafen diesen noch recht unbekannten Service.



"Dort geben Sie Ihre Flugnummer an und Ihren Namen", erläutert Philipp Wolf vom Hamburger Airport. "Und dann wird Ihnen ein für Sie optimales Zeitfenster angeboten. Sie kommen dann in diesem Zeitfenster garantiert durch die Sicherheitskontrolle."



Dieser Service ist derzeit noch kostenlos und direkt über die Homepage des Flughafens zu buchen.

Die Familie mit dem jetzt nicht mehr zu schweren Koffer hatte die Möglichkeit genutzt, einen Platz in der Sicherheitskontrolle zu reservieren und so die verlorene Umpackzeit wieder aufgeholt. Vielleicht wird es ja doch noch ein entspannter Urlaub.