Bücher für den Sommer: Buchtipps für die ganze Familie

Frank ist Mitte 40, als er aus der Not heraus ein neues Start-up gründet. Gegen Bezahlung schaut er sich die Urlaubsfotos einsamer Menschen an und schwelgt mit ihnen in Erinnerungen. Das Angebot wird erstaunlich gut angenommen, unter anderem von Gerhard. Er zeigt Frank Urlaubsfotos aus der Bretagne. Auf einem Foto ist seine Ex-Frau Karin zu sehen, Frank verliebt sich Hals über Kopf in sie. Also macht er sich spontan auf den Weg in die Bretagne, um Karin von ihrem gemeinsamen Liebesglück zu überzeugen.