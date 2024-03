Die beliebtesten Sachbücher: Eine Analyse der Bestseller

Bis Sonntag findet in Leipzig die Buchmesse statt - mehr im Video. 21.03.2024 | 4:04 min

In der Buchhandlung springen sie einem direkt ins Auge - kleine orange Aufkleber mit der Aufschrift "Bestseller". Wer es mit einem Buch auf die wöchentliche Bestsellerliste des "Spiegels" schafft, kann sein Werk mit diesem Siegel schmücken. Aber welche Bücher landeten in den vergangenen zehn Jahren in den Charts des Buchmarkts?

Wir haben die "Spiegel"-Bestsellerlisten der Kategorie "Sachbuch Hardcover" seit 2014 gesammelt, aufbereitet und analysiert. Wir wollten herausfinden: Wer schreibt die meistverkauften Sachbücher, welche Titel und Themen waren am häufigsten ein Bestseller?

"Das geheime Leben der Bäume" stand am längsten in den Top Ten

Peter Wohlleben liegt mit "Das geheime Leben der Bäume" vorn. Das 2015 veröffentlichte Buch stand 158 Wochen in den Top Ten der Bestsellerliste - 33 Mal davon auf Platz 1. Noch häufiger schaffte es allerdings Bas Kast auf den ersten Platz. 41 Wochen lang führte "Der Ernährungskompass" die Bestsellerliste an. Auch "Gelassenheit" von Wilhelm Schmid, "Becoming" von Michelle Obama und "101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest waren über Wochen beliebt.

Wie häufig war Ihr Lieblingssachbuch in den vergangenen Jahren ein Bestseller? Klicken Sie sich durch die Tabelle und suchen Sie nach Titeln und Autor*innen.

Falls Sie sich wundern, warum der Dauerbestseller "Das Kind in dir muss Heimat finden" von Stefanie Stahl nicht in der Liste auftaucht: Wir haben für unsere Analyse nur die Hardcover-Listen verwendet. Stahls Buch ist aber als Paperback besonders erfolgreich. Ähnliches gilt für John Streleckys "Das Café am Rande der Welt" - das ist als Taschenbuch sehr beliebt.

Peter Wohlleben am längsten in den Top Ten

Vier von fünf der Autor*innen, die seit 2014 auf der Sachbuch-Bestsellerliste standen, kamen mit nur einem Buch in die Top Ten. Mit neun unterschiedlichen Titeln schaffte es Richard David Precht mit den meisten Büchern immer wieder auf die Bestsellerliste. Aber weil es nicht so unüblich ist, dass Autor*innen fast ihren gesamten Erfolg nur einem Buchtitel verdanken, sieht die Liste der erfolgreichsten Autor*innen ähnlich aus wie die der Titel.

Die zehn erfolgreichsten Autor*innen machten über 20 Prozent der Platzierungen in den Top Ten aus. Anders gesagt: Seit 2014 stammen statistisch gesehen jede Woche zwei Bücher in den Top Ten von Peter Wohlleben, Bast Kast, Wilhelm Schmid, Michelle Obama, Brianna Wiest, Richard David Precht, Peter Hahne, Hape Kerkeling, Yuval Noah Harari oder Stephen Hawking.

Männliche Autoren schreiben mehr Sachbuch-Bestseller

Was sich schon in dieser Liste zeigt, zieht sich durch die gesamten Platzierungen: Männer schreiben deutlich häufiger einen Sachbuch-Bestseller als Frauen. Zwei der zehn erfolgreichsten Bücher stammen von Autorinnen: Michelle Obama und Brianna Wiest. Platz 1 belegten seit 2014 in 88 Prozent der Fälle Autoren. In den Top Ten liegt der Frauenanteil bei 22 Prozent.

Ausgeglichener ist das Geschlechter-Verhältnis auf der Bestsellerliste der Belletristik , die wir zur Frankfurter Buchmesse vergangenen Herbst untersucht haben.

Einen Startvorteil haben Prominente - sie landen häufig mit einem neuen Sachbuch direkt auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Neben bekannten Persönlichkeiten wie Barack Obama oder Britney Spears gelingt das auch Social-Media-Stars mit großer Community.

Vier dieser Autor*innen stiegen sogar zweimal mit einem neuen Buch direkt auf Platz 1 ein: Sophie Passmann , Thilo Sarrazin, Michelle Obama und Marcel Eris alias MontanaBlack mit Co-Autor Dennis Sand.

Sozialwissenschaften und Gesundheit sind häufige Bestseller-Themen

Neben der Frage, wer Bestseller schreibt, wollten wir auch herausfinden, welche Themen die erfolgreichsten Sachbücher in Deutschland behandeln. Bücher, die der Sozialwissenschaft zuzuordnen sind, waren am häufigsten in den Top Ten der Bestseller. Dicht gefolgt von Medizin und Gesundheit, Politikwissenschaft und Psychologie. Allerdings sind diese Kategorien auch recht breit und können auf viele Themen und Bücher zutreffen.

Methodik Für diese Analyse haben wir alle seit 2014 veröffentlichten "Spiegel"-Bestsellerlisten der Kategorie "Sachbuch Hardcover" berücksichtigt. Wir haben uns hier an den erschienenen Ausgaben des "Spiegels" orientiert, Zeitraum: 29.12.2013 bis 15.03.2024. Wir haben die Top-Ten-Platzierungen von insgesamt 534 Wochen aufbereitet und untersucht. Zunächst haben wir alle verfügbaren Bestseller-Meldungen aus dem Archiv der Nachrichtenagentur dpa exportiert. Jede Woche meldet die dpa die Top Ten der "Spiegel"-Bestseller. In einem nächsten Schritt haben wir mit einem programmierten Skript die enthaltenen Informationen aus den dpa-Meldungen in eine strukturierte Form gebracht.



Einzelne fehlende Wochen haben wir identifiziert und ergänzt. Wochen, die in den dpa-Meldungen fehlten, konnten wir im "Spiegel"-Print-Archiv und im Online-Shop Lehmanns Media ausfindig machen.



Anschließend haben wir die Daten auf Fehler geprüft und korrigiert, unter anderem vielfältige Tippfehler und Nachmeldungen. Ein zentraler Punkt für die Analyse sind die Namen und Buchtitel. Die haben wir vereinheitlicht - aus Guido M. Kretschmer wurde beispielsweise Guido Maria Kretschmer, Klaus Dohnanyi um ein "von" ergänzt: zu Klaus von Dohnanyi. Sollten Sie dennoch einen Fehler gefunden haben, schreiben Sie gerne an: zdfheute-feedback@zdf.de Analyse nach Themen und Geschlecht Um auch eine Aussage über die Inhalte der Sachbuch-Bestseller zu treffen, haben wir eine Schnittstelle der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) verwendet. Für jedes Buch haben wir anhand von Titel, Name und Verlag systematisch den Bibliotheks-Katalog durchsucht. So konnten wir jedem Buch mindestens eine sogenannte Sachgruppe zuweisen. Die Sachgruppen vergibt die DNB im Sinne der Dewey-Dezimalklassifikation - einem internationalen Standard für Bibliotheken. Teilweise übernimmt die DNB Sachgruppen auch von den Verlagen.



Für die Analyse der Geschlechter haben wir die Vornamendatenbank von der Website www.albertmartin.de verwendet. In nicht eindeutigen Fällen haben wir manuell nachgeprüft und ergänzt, ob es sich um männliche, weibliche oder non-binäre Personen handelt.



Am Ende steht ein Datensatz mit mehr als 630 Buchtiteln von über 470 Autor*innen, die es seit 2014 auf die ersten zehn Plätze der "Spiegel"-Bestsellerliste geschafft haben.

Redaktion: Kathrin Wolff, Moritz Zajonz