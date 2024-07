Deutscher Buchmarkt wächst: Hören statt Lesen liegt im Trend

In Deutschland werden Hörbücher immer beliebter. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, haben im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Kunden digitale Hörbücher gekauft, 2019 waren es noch 1,8 Millionen Hörer. Fast 50 Prozent entfallen auf Downloads, 41 Prozent auf Streaming. Der Rest sind klassische Hörbücher auf CD.

Bücher auf CD werden weniger gefragt

Der Umsatz des deutschen Buchmarkts ist im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf 9,71 Milliarden Euro gestiegen. Hingegen war im Jahr 2022 der Umsatz noch um 1,9 Prozent gesunken, wie der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Buchhandels, Peter Kraus vom Cleff, am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Leichter Umsatzanstieg zu Jahresbeginn

Das Geschäft in den Buchhandlungen macht den Angaben zufolge den wichtigsten Vertriebsweg aus. Dessen Umsatz ist zwar um 2,6 Prozent gewachsen, aber der Anteil am Buchmarkt insgesamt ist in den Jahren 2019 bis 2023 um 5,5 Prozent geschrumpft. Demgegenüber hat der Anteil des Internetbuchhandels in diesem Zeitraum um 29,5 Prozent zugenommen. Dessen Umsatzwachstum war im vergangenen Jahr mit 5,5 Prozent auch mehr als doppelt so hoch wie das der Buchläden.