Anne Frank wäre 95 Jahre alt geworden: Aktionstag an Schulen

Die Umstände der Verhaftung der Familie Frank in ihrem Versteck am 4. August 1944 bleiben auch knapp 80 Jahre später nicht vollständig aufgeklärt. Wie wurden die Untergetauchten entdeckt? War es ein Verrat? Vor gut zwei Jahren hatte es zu dieser Frage einen heftigen Eklat gegeben.Ein sogenanntes internationales Coldcase-Team unter Leitung eines ehemaligen FBI-Agenten hatte angeblich die Lösung gefunden und publikumswirksam veröffentlicht - und vermarktet. Ein jüdischer Notar sollte der Verräter sein. Doch namhafte Historiker hatten das in einer Gegenstudie zerrissen. Das Buch sei stümperhaft, beruhe auf falschen Annahmen, Quellen seien falsch genutzt worden. Neuere Forschungen des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam beleuchten die Möglichkeit eines ganz anderen Grundes für die Polizeiaktion, die zur Entdeckung der Familie in ihrem Versteck im Hinterhaus der Opekta-Werke führte: eine Durchsuchung im Zusammenhang mit der Verhaftung von zwei Helfern wegen der Verdachts des Schwarzhandels. Doch auch hierfür fehlt der letzte Beweis. (Quelle: dpa, ZDF)