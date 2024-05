Deutsche Autorin Jenny Erpenbeck gewinnt Booker Prize

"Kairos" spielt in den letzten Jahren der DDR, in der Zeit bis zum Fall der Berliner Mauer . "Wie die DDR beginnt (das Buch) mit Optimismus und Zutrauen, dann zerbröckelt es so furchtbar", erklärte Wachtel. Sie würdigte auch die Übersetzung durch Hofmann. Seine Arbeit fange die "Eloquenz und Exzentrizitäten" von Erpenbecks Prosa ein.