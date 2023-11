Start-up gründen: Was einen erfolgreichen Gründer ausmacht

Nicht mal ein Prozent der Erwerbspersonen in Deutschland wagt jedes Jahr den Schritt in die Selbständigkeit. Welche Faktoren helfen können, damit die eigene Firma erfolgreich wird.

Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbständigkeit. Wir zeigen zwei Start-ups, deren Mut mit Erfolg belohnt wurde. 13.11.2023 | 4:58 min

Viele stellen sich das ja so vor: Einsam und allein sitzt man in seiner Garage oder stillen Kämmerlein. Getrieben von Unternehmergeist. Im Kopf eine bahnbrechende Idee. An dieser tüftelt man so lange genialisch herum, bis man freudig erregt "Heureka - Ich hab's gefunden" ruft. Ab dann stehen Investoren und Kunden Schlange. Gelder und Gewinne sprudeln nur so. Reichtum ist vorprogrammiert. Mehr Steve-Jobs- oder Bill-Gates-Klischee geht natürlich nicht und tatsächlich ist es in der Realität in den meisten Fällen völlig anders.

Aber was braucht man denn nun, um gute Voraussetzungen für sein eigenes Start-up zu haben? Alexander Kritikos, Direktor der Forschungsgruppe "Entrepreneurship" am DIW , untersucht die Gründerszene bereits seit langem. Erforscht sei, dass es "Eigenschaften gibt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Unternehmen zu gründen".

Experten warnen vor Folgen : Immer weniger Menschen gründen Unternehmen Die Zahl der Gründungen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken. Experten warnen vor den Folgen für Wirtschaft und Wohlstand. von Anja Utfeld

Netzwerk und Erfahrung sind für Gründer von Vorteil

Ein absolutes "Muss" sei aber nicht darunter. Jenseits von Persönlichkeitsmerkmalen gelte:

Je höher meine Qualifikation, desto besser die Voraussetzung, sich selbstständig zu machen. Alexander Kritikos, Direktor der Forschungsgruppe "Entrepreneurship" am DIW

Neben einem guten Netzwerk und Zugang zu einer Finanzierung sei es auch von Vorteil, Arbeitserfahrungen in dem Bereich zu haben, in dem man sich selbstständig machen wolle. "Viele Gründer gründen in dem Bereich, in dem sie vorher abhängig beschäftigt waren", sagt Kritikos. Also scheint wohl beim Gründen häufiger das "Schuster-bleib-bei-deinen-Leisten-Prinzip" zu gelten.

Prof. Karin Kreutzer gibt Tipps, welche Chancen und Hilfen es für Unternehmensgründer gibt. 13.11.2023 | 5:44 min

Familienvorbilder helfen

Auch selbstständige Vorbilder sind deshalb ein Faktor.

Familiäre Prägung hilft. Wenn ich mit selbstständigen Eltern aufwachse und der Alltag dadurch bestimmt ist, macht es das auch selbstverständlich, in dieser Erwerbsform zu leben. Alexander Kritikos, Direktor der Forschungsgruppe "Entrepreneurship" am DIW

Zur Klarstellung und um potentielle Gründer*innen nun nicht zu entmutigen: Dies ist längst nicht der wichtigste Grund, um zu gründen. Es ist vielmehr ein Mix aus vielen Dingen.

Job nach der Schule : Welcher Beruf passt zu mir? Noch ein Jahr Schule - und dann? So manche Abgänger wissen noch nicht, in welche berufliche Richtung sie sich 2024 begeben wollen. Wie der Weg zum Traumberuf gelingen kann. von Christian Thomann-Busse, Michaela Waldow (Grafiken)

Risikobereitschaft wichtig

Spezielle Persönlichkeitsmerkmale spielen auch für Alexander Kritikos eine ebenso zentrale Rolle. Insbesondere die Risikobereitschaft: "Man muss die Fähigkeit besitzen, risikotragende Entscheidungen zu treffen. Völlige Risikoaversion ist am Ende nicht von Erfolg gekrönt."

Daneben sieht Kritikos noch die internale Kontrollüberzeugung als notwendige Eigenschaft für Gründer an. "Es geht darum, mit seinen Entscheidungen die Geschicke seines Unternehmens zu lenken und an die Kraft dieser Entscheidungen zu glauben. Sonst legt man sich Entschuldigungen zurecht."

Big-Five-Faktoren fürs eigene Unternehmen

Kritikos benennt zusätzlich so genannte Big-Five-Faktoren, die zum eigenen Unternehmen führen. Dazu zählen:

Offenheit für Neues,

emotionale Stabilität,

die Fähigkeit zu produktivem Austausch mit Kunden und Mitarbeitern,

Gewissenhaftigkeit und

Kompromissfähigkeit.

Gewisse Dinge kann man sich in der mittleren Frist durchaus aneignen.

Manche Fähigkeiten lassen sich antrainieren, aber gewisse Eigenschaften, wie etwa die Risikobereitschaft, eher nicht. Alexander Kritikos, Direktor der Forschungsgruppe "Entrepreneurship" am DIW

Preisträger, Nominierte des Deutschen Gründerpreises und ihre Geschäftsmodelle 12.09.2023 | 28:26 min

Netzwerke-Vorteile bei mehreren Gründern

Doch auch fehlende Fähigkeiten müssen kein Hindernis darstellen. Die wenigsten haben alles im Blut. Die University of Sydney fand nämlich heraus, dass es den einen idealen Gründertyp nicht gibt.

Das bestätigt auch Alexander Kritikos mit seiner Forschung. Deshalb hätten Unternehmen mit drei oder mehr Gründern wegen ihrer unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale auch doppelt so hohe Erfolgsaussichten wie allein gegründete Start-ups. Also: Beim Gründen am besten gesellig sein und sich mit anderen zusammentun. Vorher sollte man allerdings genau ergründen, welcher Gründertyp man selbst ist.

Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.