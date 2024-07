Sommerferien: Ferien: So ist der Airport Frankfurt gerüstet

Ab in den Urlaub, aber bitte ohne Stress: Der Flughafen Frankfurt hat sich auf die Ferienzeit vorbereitet. (Archivbild)

Bereits letztes Jahr hatte die Betreibergesellschaft Fraport mit zahlreichen Maßnahmen reagiert - das von vielen befürchtete Chaos blieb aus. Doch dieses Jahr steigt die Anzahl an Fluggästen weiter.

Reiseboom zur Ferienzeit erwartet

Was der Flughafen Frankfurt für schnellere Abwicklungen tut

Tipp: Vorzeitig Stellplatz für den Pkw buchen

Doch trotz vieler Veränderungen kann es während der Saison am Flughafen haken, wie etwa in den Parkhäusern: "Bei kurzfristiger Anfrage kann ein Stellplatz nicht sichergestellt werden", sagt Fraport-Sprecherin Jana Schäfer.

"Wir empfehlen deshalb allen Passagieren, die mit dem Pkw anreisen, frühzeitig einen Stellplatz online im Voraus zu buchen." Auch hier ist es ein Online-Service, der den Kundenfrust vermeiden soll. Wer auch im Internet keinen Parkplatz mehr findet, kann auf private Anbieter direkt am Airport zurückgreifen.

Gibt es noch Personalmangel am Flughafen?

Die Hauptursache für die chaotischen Zustände vor zwei Jahren am Frankfurter Flughafen war aber wohl der Personalmangel. Während der Corona-Pandemie musste der Betrieb runtergefahren werden, etwa 4.000 Fraport-Beschäftigte, ein Fünftel der Belegschaft verlor den Job.

2022 drängelten sich Tausende Passagiere an den Abfertigungsschaltern in Frankfurt.

Christoph Miemietz, Gewerkschaftssekretär im Flughafen-Büro von Verdi, ist optimistisch, dass die Ferienzeit gut bewältigt werden kann. Man habe die Personallücke auch bei den Beschäftigten der Personal- und Gepäckabfertigung schließen können, die Zahl der Beschäftigten sei wieder so hoch wie vor der Pandemie.

Grund für die positive Entwicklung beim Personal seien die Lohnerhöhungen um 25 Prozent. "Das ist ein Resultat der Streiks", so Miemietz. Anfang des Jahres hatten große Teile des Flughafenpersonals und des Bodenpersonals beim wichtigsten Fraport-Kunden Lufthansa gestreikt

So schützen Sie sich vor Airline-Betrugsmaschen

Die neuen Scanner und Online-Services hingegen helfen den Beschäftigten laut dem Gewerkschaftssekretär nur bedingt. Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen müsse die Konzentration stetig hochgehalten werden, trotz aller Neuerungen.

So verhalten sich Reisende am Flughafen zeitsparend

Verhältnisse wie vor zwei Jahren werden 2024 am Airport in Frankfurt trotz gestiegener Passagierzahlen wahrscheinlich ausbleiben. Und doch liegt es auch an den Kunden selbst, mit vorausschauenden Maßnahmen einen möglichst reibungslosen Ablauf der Reise zu gewährleisten.