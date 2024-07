Geblitzt im Ausland: Diese Bußgelder drohen bei Verstößen

Vor einer Auslandsfahrt sei es entscheidend, sich über die Geschwindigkeitsbegrenzungen und besonderen Verkehrsregeln wie zum Beispiel beim Parken zu informieren, rät Gaß. Auch wichtig sei zu wissen, ob es Mautgebühren gebe. So müssen deutsche Fahrer*innen die Vignettenpflicht für Autobahnen in Ländern wie Österreich und der Schweiz beachten. "Wer beispielsweise nach Spanien oder Portugal fährt, sollte sich darüber informieren, wie die Regeln im Zielland, aber auch in den Transitländern wie Frankreich und Spanien aussehen", so Gaß.