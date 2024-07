Handy fürs Kind: So klappt der Schritt zum ersten Smartphone

Die Handynutzung von Kindern und Jugendlichen beginnt immer früher. Was ist zu beachten? Ab wann ist ein Handy sinnvoll und wie kann der Umgang richtig begleitet werden?

Der lässt sich in Zahlen messen: Bei den Sechs- bis Neunjährigen hat jeder fünfte ein eigenes Smartphone. Dann der Sprung auf 86 Prozent der Zehn- bis Zwölfjährigen. Ältere ab 13 Jahren haben mit über 95 Prozent fast alle ein eigenes Smartphone, so Zahlen des Digitalverbands Bitkom.

1. Wichtige Fragen mit dem Kind klären

Das Alter oder der Schulwechsel sollten nicht die einzigen Argumente für ein eigenes Smartphone sein. Andrea Steinbach zufolge sollten Eltern vor dem Kauf mit ihrem Kind einige Fragen klären, etwa: Weißt du denn, warum du ein Smartphone möchtest, was das für Vorteile hat, was das auch für Nachteile hat?

Wichtig sei vor allem, ob das Kind fähig sei zu beurteilen, was man veröffentliche: "Dass man eben nicht alles ins Netz raushaut und auch tatsächlich fragen: Weißt du, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist?". Fragen wie diese sowie Tipps für die ersten Schritte finden sich auch im Internet, etwa auf der Internetseite "Schau hin!" - einer Initiative des ZDF, der ARD, des Bundesfamilienministeriums und der AOK Gesundheitskasse.

2. Bei den ersten Schritten aktiv dabei sein

Wichtig ist das Mitwirken der Eltern bei den ersten Schritten: "Man sollte Kindern immer Limits setzen. Sei es für Downloads: Was darf das Kind überhaupt herunterladen? Wie lange darf das Kind online sein?", rät Andrea Steinbach.

Nicht dem Kind das Handy einfach in die Hand drücken, sondern wirklich schauen: Was gibt es für Einstellungen, dass nur bestimmte Apps bespielbar sind, dass nur bestimmte Inhalte bespielbar sind.

3. Anwendungen und Nutzungszeit begrenzen

Die App "Family Link" von Google ist ein sehr gutes Werkzeug für die Verwaltung des Kinderhandys. Die App ist kostenlos und gibt es für Elternhandys sowohl für Smartphones mit Android-Betriebssystem als auch für iOS von Apple. Das Kinderhandy muss allerdings mit Android laufen. So geht’s:

Die Nutzungszeit sollte am Anfang 30 Minuten pro Tag nicht überschreiten. Ein weiterer Tipp: Vergeben Sie für diese Einstellungen eine Geheimzahl, die Ihr Kind nicht errät.

4. Selbst ein gutes Vorbild sein

Das Wichtigste aber bei aller Technik: Eltern müssen am Anfang dabei sein und das Kind vor den Gefahren schützen: "Das Kind sollte vorher wissen, was auf es zukommen kann. Seien es sexualisierte Inhalte, sei es Mobbing in irgendwelchen Chatgruppen", rät Verbraucherschützerin Steinbach. "Deshalb immer mit dem Kind im Gespräch bleiben", ergänzt sie.