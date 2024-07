Paypal: Mit Gebühren zum umsatzstarken Zahlungsdienstleister

Der Online-Shop erhält das Geld direkt und die Bestellung kann sofort verarbeitet werden. In Deutschland führt der Zahlungsdienstleister deshalb das Ranking der beliebtesten Online-Zahlungsarten an.

Zahlungsanbieter wie Paypal, Klarna und Co. sind vor allem eins: super bequem. Und für mich als Kundin oder Kunde offenbar komplett kostenlos. Aber: Wie funktioniert dann deren Geschäft? Und zahle ich am Ende nicht doch was?

Paypal: Umsatz mit Transaktionsgebühren

Der Kunde zahlt mit

Online-Shops müssen also mit diesen zusätzlichen Gebühren kalkulieren. Damit Händler nicht darauf sitzen bleiben, passen sie die Preise ihres Sortiments in einigen Fällen entsprechend an, wie auch Sandra May vom Händlerbund weiß: