Klarna: Wo KI die Arbeit von Hunderten Menschen macht

Sich um die Finanzen anderer Leute zu kümmern, ist das Hauptgeschäft von Klarna, einem der bekanntesten Finanzdienstleister. Rund um den Globus hat Klarna rund 150.000 Kunden und arbeitet mit rund einer halben Million Händlern zusammen. Klarna gilt als Pionier des Prinzips: " Buy now, pay later ", also kaufe gleich und bezahle später.