CES 2024: Wie KI die US-Elektronikmesse beherrscht

Trotz aller Begeisterung für die technischen Neuerungen, hört man auf der Messe aber auch immer wieder Gespräche, in denen es um Vorbehalte in Sachen Datenschutz geht. Die allermeisten Fachexpert*innen sind sich darüber einig, dass die rasante Implementierung von Künstlicher Intelligenz in diverse Endprodukte unbedingt auch streng reguliert sein muss - zu streng aber auch wieder nicht, da dies die Entwicklung auf dem Feld natürlich auch ausbremsen kann.