Diese Neuheiten zeigt die Technikmesse CES in Las Vegas

In Las Vegas wird am Dienstag die Consumer Electronics Show (CES) offiziell eröffnet. Das Thema Künstliche Intelligenz dürfte bei der bedeutenden Technikmesse in diesem Jahr noch weiter in den Vordergrund rücken. Man kann sich schon mal auf eine Zukunft einstellen, in der sich Hausgeräte oder Autos in ganzen Sätzen mit den Nutzern unterhalten.