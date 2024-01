King of Rock'n Roll: Elvis lebt - dank KI

1977 starb Elvis Presley. Jetzt soll es mithilfe von KI ein Comeback des King of Rock'n'Roll geben. Quelle: AP

In London soll eine neue Show in diesem Jahr den "King of Rock'n'Roll" zum Leben erwecken: Bei der "Elvis Evolution" verhelfe Künstliche Intelligenz (KI) dem Publikum dazu, die 1977 verstorbene Musiklegende beim Auftritt zu erleben, erklärten die Organisatoren am Donnerstag.

Die Aufführung in der britischen Hauptstadt im November soll der Auftakt einer Show-Reihe sein, die Elvis Presley in lebensgroßer Digitalform auch in Las Vegas, Tokio und Berlin auf die Bühne bringen will.

Mit "Jailhouse Rock", "In the Ghetto" oder "Love Me Tender" hat Elvis Presley Musikgeschichte geschrieben. Bis heute ist er der King of Rock 'n' Roll, eine unvergängliche Ikone der Popkultur. 31.05.2020 | 89:22 min

"Hommage der nächsten Generation"

Es handele sich um eine "Hommage der nächsten Generation", erklärte Andrew McGuinness, Chef des britischen Unternehmens Layered Reality, das die Show unter anderem mit KI, Hologrammen und Live-Theatereffekten zusammengestellt hat.

Elvis hat weltweit weiterhin den Status eines Superstars und die Menschen auf der ganzen Welt wollen nicht länger nur dasitzen und passiv Unterhaltung empfangen - sie wollen ein Teil davon sein. Andrew McGuinness, Chef von Layered Reality

Layered Reality hat nach eigenen Angaben für die Show einen millionenschweren Vertrag mit dem Konzern Authentic Brands Group geschlossen, der den Nachlass der Musiklegende verwaltet. Damit hatte die Firma Zugang zu tausenden persönlichen Fotos und dem Heimvideo-Archiv des Kings.

"Elvis Evolution" wird den Angaben zufolge den Aufstieg des Sängers zum Weltruhm und seine kulturelle Bedeutung in den 1950er und 1960er Jahren nachzeichnen. Der erfolgreiche Musiker starb 1977 im Alter von 42 Jahren in seinem Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee

Elvis Presley - mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger der King of Rock 'n' Roll. Songs wie "Jailhouse Rock" oder "Love Me Tender" schreiben Musikgeschichte. 11.09.2021 | 21:34 min

"Abba Voyage" mit großem Erfolg

Im vergangenen Jahr kehrte bereits die schwedische Kultband Abba mit der Hightech-Konzertshow "Abba Voyage" auf die Bühne zurück. Darin traten die vier Stars als digitale Hologramme auf.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg im vergangenen September berichtete, wurden mehr als 1,5 Millionen Tickets verkauft, die Show brachte mehr als 150 Millionen Dollar ein.