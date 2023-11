Abba-Sänger Björn Ulvaeus: Sein Überraschungsbesuch in Köln

Ulvaeus ist eigentlich wegen eines Digitalkongresses in der Stadt. Dass er heute Abend der Überraschungsgast bei der Vorführung des legendären Abba-Films von 1977 (plus Bonusmaterial über die Avatar-Produktion für das neue Album "Voyage" ) ist, hat sich spontan ergeben. Angeleiert hat es die neue Frau an seiner Seite, die deutsch-schwedische Musikmanagerin Christina Sas.