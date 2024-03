Handy statt Bargeld: Wallet auf dem Smartphone

Schnell aus dem Haus, kein Geld, sondern nur das Handy dabei? Dank mobilem Bezahlen klappt der Einkauf trotzdem. Zumindest mit den meisten Smartphones. Wer mit dem Handy bezahlen möchte, braucht dafür ein Gerät mit NFC-Chip. NFC ist Englisch und steht für "Near Field Communication", also "Nahfeldkommunikation".

So funktionieren Mobile Wallets

Die richtige App zum Bezahlen

Viele Banken sowie Discounter und Supermärkte bieten eigene Apps , die Interessierte nutzen können. Doch welche dieser vielen Lösungen ist die beste? "Das kommt auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer an", sagt Marschallek. Nicht alle Wallets funktionieren auf jedem Gerät und mit jeder Bank.

Zudem haben die Apps individuelle Vorteile. In digitalen Wallets könne man zum Beispiel seine Vielflieger- oder Konzertkarten hinterlegen, Supermarkt-Apps bieten eine automatische Berücksichtigung von Gutscheinen und ermöglichen das digitale Speichern von Kassenbons. Ein bisschen Recherche bei den Anbietern lohnt sich also, bevor man sich entscheidet.

Sicher zahlen mit dem Smartphone

Bei der Bezahlung mit dem Handy werden keine sensiblen Daten, wie zum Beispiel Kartennummer oder Name, übermittelt. "Stattdessen wird ein Token gesendet. Bei der Tokenisierung werden sensible Kundendaten durch nicht sensible mithilfe mathematischer Algorithmen ersetzt. Außerhalb ihres Systems haben die erzeugten Token keine Bedeutung und keinen Wert", erklärt Marschallek.