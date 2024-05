KI-Assistenten für das Smartphone - Hilfe im Alltag

In den letzten Jahren funktionierten die Assistenten eher im Hintergrund. Die KI auf dem Handy helfe etwa bei der Foto-Optimierung, schaue welche Apps nicht genutzt werden, optimiere den Ladezyklus und helfe die Leistungsfähigkeit des Handys zu steigern, so Klöß. Das soll sich in Zukunft ändern: Die KI-Assistenten rücken mehr in den Fokus der Nutzerinnen und Nutzer.