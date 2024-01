KI und Illustratoren: Größter Raubzug der Geschichte

… ist der einzige Berufsverband für Illustratoren in Deutschland. Mehr als 2.800 Mitglieder sind in ihm organisiert. Laut einer Umfrage der Illustratoren Organisation von vergangenem Jahr - an der mehr als 1.000 Illustratoren teilgenommen haben - sind gerade einmal ein Prozent der Illustratoren in Deutschland fest angestellt. Nach Schätzungen der Illustratoren Organisation gibt es in Deutschland insgesamt etwa 6.000 bis 10.000 Illustratoren.