Bildungsexperten: ChatGPT und Co. als "Denkwerkzeuge" nutzen

Experten aus dem Bildungsbereich empfehlen einen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Schulen und Universitäten. (Archivbild)

68 Prozent der Schüler, Azubis und Studierenden nutzen ChatGPT oder andere KI-basierte Tools für ihre Hausaufgaben. Das ist das Ergebnis einer YouGov-Befragung von November 2023. Die KI hilft beim Recherchieren und Schreiben. Das ist einerseits praktisch. Andererseits gefährlich. Denn wer die KI die Aufgaben machen lässt, lernt selbst nicht. So die Befürchtung.

Doch die KI-Nutzung zu verbieten, davon raten Bildungsexpertinnen und -Experten ab. In einem Impulspapier für die Kultusministerkonferenz machen sie sechs Vorschläge, wie das Potenzial KI-basierter Sprachmodelle im Unterricht genutzt werden könnte:

ChatGPT und Co. einfach ausprobieren

Das Gremium berät die Kultusministerkonferenz. Schwächen des Tools könnten Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern besprechen. "Man kann der Klasse zum Beispiel die Aufgabe geben, Vorurteile in Antworten von ChatGPT zu finden und das Tool damit zum Thema machen."

Es sei wichtig, dass Schüler und Studierende sowie Lehrkräfte lernen, wie die Tools funktionieren und einen kritischen Umgang üben. Außerdem sollte das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte und Lehrende an Hochschulen ausgebaut werden.

Neue KI-Tools entwickeln

Damit KI-basierte Sprachmodelle im Unterricht zuverlässig eingesetzt werden können, schlägt die Kommission vor, neue Tools zu entwickeln. Diese müssten mit "qualitativ hochwertigen, fachspezifischen Daten trainiert werden" und sollten sich an Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung orientieren.

Regelmäßiger Einsatz ab der 8. Klasse

Die Expertinnen und Experten sprechen sich dafür aus, dass ChatGPT und Co. ab der 8. Klasse regelmäßig zum Einsatz kommen sollten, und zwar als Schreibunterstützung in allen Fächern. Die Tools könnten zum Beispiel dabei helfen, komplizierte Texte in einfache Sprache zu übersetzen, Ideen liefern für Aufsätze oder Rechenwege erklären.