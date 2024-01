GPT-Store: Was bietet der KI-Marktplatz von OpenAI?

ChatGPT-Entwickler OpenAI baut weiter an seiner Vision von einer Zukunft mit Künstlicher Intelligenz (KI) und hat nun einen Store für verschiedene Versionen des Chatbots gestartet. Sogenannte GPTs, die auf der Chatbot-Technologie von OpenAI basieren, sollen spezielle Aufgaben erledigen - zum Beispiel Kochrezepte vorstellen oder Nutzern beim Programmieren helfen.

Was bringt Nutzern der GPT-Store?

Uwe Messer, der an der Universität der Bundeswehr München zum maschinellen Lernen forscht, erklärt gegenüber ZDFheute: Durch den GPT-Store bekommen Anwender "mächtige Werkzeuge an die Hand, um effizienter zu arbeiten oder Aufgaben zu lösen, die sie vorher - ohne KI - nicht oder nicht so einfach lösen konnten".