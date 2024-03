Wie KI das Studieren verändert

Das deutsche Bildungssystem ist enorm unter Druck. Inwieweit der Einsatz von KI im Unterricht da helfen kann - das ist ein Thema, das auf der Bildungsmesse Didacta diskutiert wurde. 21.02.2024 | 1:49 min

Wird KI in die Universitätslehre integriert?

Da Forschung und Lehre frei sind, dürfe man aber nicht einfach übergreifende Regelungen zum Thema KI herausgeben, erklärt Alexander Braun, Vizepräsident für Digitalisierung und IT-Systeme an der TU München. Für die Integration der KI in ihre Lehre seien in erster Linie die Dozierenden verantwortlich.