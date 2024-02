Generative KI: Wie die EU aufgestellt ist

"Derzeit gibt es circa 6.300 KI-Start-ups in der Europäischen Union . Knapp über zehn Prozent hiervon sind im Bereich der generativen KI tätig", erklärt Philip Hutchinson, Senior AI Strategist beim appliedAI Institute for Europe. Diese 670 Start-ups haben Stand Dezember 2023 insgesamt rund 2,6 Milliarden US-Dollar an Wagniskapital eingeworben, sagt Frauke Goll, Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH.