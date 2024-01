Urheberrecht: Worauf bei KI-Bildern zu achten ist

Ein anderer Aspekt sei die Natur der Bilder, so Kersting: "In den großen Trainingsdatensätzen sind - wenn auch unabsichtlich - möglicherweise gewaltverherrlichende Bilder dabei". Außerdem neige KI-Output stark zu Stereotypisierung , erklärt Kersting: "So werden asiatisch Frauen häufig anzüglich abgebildet, während Feuerwehrleute meist männlich und kaukasisch dargestellt werden". Da müsse jeder Nutzer abwägen, ob er diese Bilder dann auch nutzen wolle.