ChatGPT mit Gedächtnis: Merkt sich bald Wissen über Nutzer

Laut Bildungsexperten der Kultusministerkonferenz hat Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich großes Potenzial. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. 17.01.2024 | 1:33 min

Gedächtnis" soll Nutzungserfahrung stärker personalisieren

Die Funktion kann zugleich neue Ängste auslösen, dass Software zu viel über ihre Nutzer wisse . OpenAI will Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So merkt sich ChatGPT empfindliche Informationen etwa mit Bezug zur Gesundheit nicht automatisch - sondern nur auf Bitten der Nutzer.

Innenministerin Faeser hat ein neues IT-Lagezentrum in Bonn eröffnet. Es soll kritische Infrastruktur besser vor Cyberattacken schützen. 06.02.2024 | 1:47 min

OpenAI: Merk-Funktion kann komplett abgeschaltet werden

Nutzen für die Erinnerungs-Fähigkeit sieht OpenAI auch beim Einsatz in Unternehmen. So könne sich die Software merken, in welchem Format man am liebsten Zusammenfassungen von Treffen auf der Arbeit bekomme. Oder sie könne sich merken, in welchem Stil man seine Texte schreibt und diesen bei Formulierungsvorschlägen anwenden.