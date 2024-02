Umweltschutz: Die Folgen der Digitalisierung für das Klima

Der Kampf fürs Klima sei nicht durch dicke Dämmung, sondern eher durch smarte Steuerung zu gewinnen, so der Branchenverband. Bei der Kalkulation der CO2-Einsparung sei der Energieverbrauch der digitalen Lösungen mit einberechnet. Digital muss also, so die Studie, kein Klimakiller bleiben.