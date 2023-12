IT und Klimaschutz: Streit um Irlands Stromfresser

Datenzentren sorgen für Zoff in Irland

Wir besuchen den jährlichen Branchen-Treff in Dublin: Die Stimmung ist gut, denn die Investitionen in neue Datenzentren steigen jedes Jahr. Und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird den Bedarf noch erhöhen.

Datenzentren werden zur politischen Chefsache

Bis 2030 will Irland 80 Prozent erneuerbaren Strom haben. Doppelt so viel wie jetzt. Das allein zu erreichen - schon schwer genug. Gleichzeitig entstehen immer neue Datenzentren, die immer mehr Strom verbrauchen. Digitalisierung und Klimaschutz, zwei Megatrends auf Kollisionskurs.

Klimaschützer: "No more Datacenters!"

Das ruft Klimaschützer auf den Plan: Sie fordern: "No more Datacenters!" Ihr Vorwurf: Die Server bräuchten zu viel Strom - und überhaupt habe Irland zu wenig grüne Energie. "Wir werden von Großkonzernen kolonisiert, die Energie nutzen, die eigentlich für uns Iren da sein sollte," meint Maria, die auf der Messe demonstriert.

Die Branche dagegen beklagt komplizierte Planungsregeln und zu wenig politischen Willen, was Investitionen in erneuerbare Energie behindere. "Die Energie-Infrastruktur ist einfach nicht weit genug," kritisiert etwa Michael McCarthy vom irischen Arbeitgeberverband IBEC. "Irland will 2030 schon zu 80 Prozent mit grüner Energie versorgt sein. Das ist in sechs Jahren. Das wird nicht einfach."