BGH bestätigt Urteile im Cyber-Bunker-Prozess

Über Server laufen Drogendeal, Datenhehlerei, Falschgeldgeschäfte

Sie nutzen die Weiten des Internets, um anonym zu bleiben: Cyberkriminelle. Mindestens 230 Milliarden Euro Schaden werden sie allein im Jahr 2022 anrichten – mehr als jemals zuvor. 05.05.2023 | 43:27 min

Erstmals Haftstrafen für Webhoster

Knapp 250.000 Straftaten sollen über Server in einem ehemaligen Bundeswehr-Bunker in Traben-Trarbach begangen worden sein. Heute soll das Urteil gegen die acht Angeklagten fallen. 13.12.2021 | 2:10 min

Bundesgerichtshof bestätigt weitestgehend das Trierer Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am heutigen Dienstag das Urteil gegen die Betreiber im Wesentlichen bestätigt. Das Gericht hält an der Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, aber auch am Freispruch bezüglich der Beihilfe, fest. Ein konkreter Vorsatz hinsichtlich der Straftaten der Servernutzer konnte nicht festgestellt werden.