E-Mobilität: Netz und Bürokratie bremsen Verkehrswende

Aral hat Siemens Smart Infrastructure mit dem Ausbau von Netzanschlüssen an Tankstellen beauftragt. Der Siemens-Bereich sieht vor allem in intelligenten Stromnetzen großes Potenzial. Denn das Problem liege nicht an der "fehlenden" Menge an Strom, dank der Erneuerbaren Energien gebe es in Deutschland keinen Mangel. Sondern etwa an der Belastbarkeit der Netzkomponenten an der jeweiligen Stelle im Netz. Digitale Lösungen könnten hier helfen.