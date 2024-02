Klimaangst: Wie Sorgen vor der Klimakrise die Jugend prägen

Angst, Wut, Scham - jeder zweite junge Mensch empfindet starke negative Gefühle, wenn es um den Klimawandel geht. 11.02.2024 | 28:13 min

Typischerweise unter Klimaangst leiden vor allem jüngere Menschen. Frauen sind stärker betroffen und auch Menschen in Ländern, in denen die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute deutlich spürbar sind.

ZDFheute: Was bedeuten Klimaängste genau? Wie äußern sie sich?

Klimaangst wirkt sich auf verschiedene Weise aus: Zunächst äußert sie sich als Angstgefühl, also als starke Emotion, die Betroffene empfinden, wenn sie sich die Folgen der Klimakrise bewusst machen.

... ist Professor für Klinische und Biologische Psychologie an der Technischen Universität Dortmund. Er forscht zum Thema Klimakrise und psychische Gesundheit.

ZDFheute: Was hat Sie an den Studien am meisten überrascht?