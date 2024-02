Industriegesetz: Wie die EU die Solarindustrie retten will

Und das ist die Folge - in Deutschland: Drei Solarunternehmen haben hierzulande in den vergangenen Wochen ihre Produktion gedrosselt. Eins davon, das Schweizer Unternehmen Meyer Burger , droht, in die USA abzuwandern. Es sei denn, die Politik würde Maßnahmen beschließen, die Produzenten in Europa stärken und sie vor billigen Produkten aus China schützen.