Meyer Burger ist der einzige Hersteller überhaupt, der Solarzellen industriell in Europa fertigt - und zwar in Thalheim in Sachsen-Anhalt. Aktuell 350 Mitarbeiter stellen dort täglich 800.000 sogenannte Halb-Zellen her. In seinem Werk in Freiberg in Sachsen produziert Meyer Burger Solarmodule.