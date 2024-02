Strom erzeugen durch Wellengang an der Küste

Das Potential der schwimmenden Wellenkraftwerke am Pier ist gut: Zehn Schwimmer auf zehn Quadratmetern erzeugen 100 Kilowatt Strom. Das reicht für 100 Haushalte und verbraucht dabei weniger Platz als Sonnenkollektoren. Bisher findet sich das System nur am Dock von Jaffa und soll dort weiter ausgebaut werden. Der teils brachliegende Hafen bot sich an, eine Energiequelle anzuzapfen, die noch in den Kinderschuhen steckt.