Netzüberlastungen: Offshore-Windräder liefern weniger Strom

Die gesamte Windstromerzeugung an Land und auf See ist in Deutschland laut Netzbetreiberangaben 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die für die Energiewende wichtigen Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee haben im vergangenen Jahr wegen Engpässen im Netz an Land weniger Strom geliefert als im Jahr zuvor. Insgesamt seien 19,24 Terawattstunden (TWh) Windenergie an Land übertragen worden, teilte der Netzbetreiber Tennet mit. Das seien rund neun Prozent weniger als 2022.

Aufgrund der immer noch zahlreichen Engpässe im Stromnetz an Land müssen immer öfter die großen Windparks in der Nordsee abgeregelt werden.

Wie läuft der Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland? 26.01.2024 | 1:20 min

Tennet-Chef: Stromautobahnen zügig ausbauen

Kapazität der Nordsee-Windparks gestiegen

Die gesamte Windstromerzeugung an Land und auf See in Deutschland bezifferte Tennet 2023 auf 148,97 TWh - 26,18 TWh mehr als im Jahr zuvor. Der Anteil des Nordseestroms sank dabei um etwa vier Prozentpunkte auf rund 13 Prozent. Die Windanlagen in der Ostsee wiederum - sie liegen im Netzgebiet der Firma 50 Hertz - erzeugten nach Tennet-Angaben im vergangenen Jahr 4,17 TWh. Das waren 0,55 TWh mehr als 2022.