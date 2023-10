Das Problem der Firmen, die Dicksons Verband vertritt, wird zum Problem der ganzen EU. Denn der Grund für die Verluste liegt in China. Dessen Hersteller kommen günstiger an Rohstoffe, würden - so die Vermutung - versteckt subventioniert und liegen damit unter dem Preis, die Europäer aufrufen. Erste Anlagen stehen in Italien und in Frankreich, etwa in Vannier bei Besançon.