Windkraftausbau in Niedersachsen: Nur ein laues Lüftchen?

Niedersachsens Landesregierung will sich im Bundesrat für einen schnelleren Ausbau der Offshore-Windkraft einsetzen. Einen entsprechenden Antrag hat das Kabinett am Dienstag verabschiedet. Der Bund werde darin aufgefordert, über 2030 hinaus Planungssicherheit für die Windkraft auf See zu schaffen, teilte die Staatskanzlei mit. Außerdem müssten die Kapazitäten für die Fertigung von Komponenten erhöht, mehr Errichter- und Versorgerschiffe beschafft und das Wachstum in der Fertigung finanziert werden.Energieminister Christian Meyer (Grüne) sagte, die Offshore-Windkraft sei neben der Windenergie an Land und der Solarenergie ein wichtiger Baustein zum Erreichen der Klimaziele. Niedersachsen unterstützt demnach das:Bislang sind laut Bundesnetzagentur erst knapp 8,5 Gigawatt Leistung aus Windenergie auf See installiert worden, und 2023 kamen lediglich 257 Megawatt hinzu.Quelle: dpa