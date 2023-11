CO2-Emissionen: Wie schädlich ist Streaming für die Umwelt?

Welche Folgen hat Streaming für die Umwelt ? Das Thema ist aktuell auch bei der weltgrößten Fernsehmesse Mipcom in Cannes präsent.

Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen

Allein in Deutschland haben laut ARD/ZDF Online Studie die Erwachsenen ab 14 Jahren - das sind 73,2 Millionen Menschen - voriges Jahr im Schnitt täglich eine Stunde und 16 Minuten im Netz Videos geschaut. Und mindestens über fünf Milliarden Menschen gehen heute weltweit online - Tendenz weiter steigend.

Hätten Sie's gewusst? Eine Mail verbraucht etwa zehn Gramm CO2 - hochgerechnet auf alle in Deutschland versendeten Mails sind das acht Millionen Tonnen CO2 im Jahr. 17.11.2022 | 2:26 min

55 bis 175 Gramm CO2 - je nach Studie

Matthias Stürmer gibt Tipps, wie Sie heimliche Energiefresser meiden können. 11.04.2023 | 6:03 min

50.000 Rechenzentren in Deutschland

"Schon die Auswahl der Daten ist sehr komplex", kommentiert Birgit Heidsiek das "White Paper" von Carbon Trust. "Parameter wie die in Rechenzentren eingesetzten Kältemittel sind in dieser Berechnung nicht berücksichtigt worden.

Zum Energiebedarf für die Kühlung, der in Rechenzentren zwischen 35 bis 50 Prozent liegt, kämen noch klimaschädliche Kältemittel hinzu, die durch Wartung oder Leckagen aus den Klimaanlagen austreten, so die Expertin und Initiatorin des Projektes Green Film Shooting.

Nach Angaben der Bundesregierung verbrauchten die mehr als 50.000 Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2020 rund 16 Milliarden Kilowattstunden, was rund drei Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland entspricht.