Welches KI-Sprachmodell ist das beste?

... ist Teamleiter Conversational AI am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS am Standort in Dresden. Er leitet das Forschungsprojekt "OpenGPT-X", in dem Open-Source KI-Sprachmodelle von Grund auf trainiert werden, um spezifische Anforderungen deutscher und europäischer Unternehmen zu erfüllen.