Künstliche Intelligenz: Was bedeuten die neuen EU-Regeln?

Am KI-Zentrum in Rostock wird zu künstlicher Intelligenz geforscht.

Ob in der Videoüberwachung, Spracherkennung oder bei der Auswertung von Finanzdaten: Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bekommt die Europäische Union ein einheitliches Regelwerk, das abhängig von Risikokriterien Vorschriften für die Nutzung aufstellt und bestimmte Anwendungen verbietet. Das Europaparlament soll das KI-Gesetz am Mittwoch absegnen.

Wo wird der Einsatz von KI verboten?

Künstliche Intelligenz wird an deutschen Schulen vermehrt eingesetzt.

Was gilt für Gesichtserkennung?

Die Polizei und andere Sicherheitsbehörden dürfen die KI-gesteuerte Gesichtserkennung an öffentlichen Orten nutzen, wenn eine richterliche Anordnung vorliegt. Solche Systeme wurde in Deutschland bereits etwa am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet.