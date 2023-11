Legasthenie-Vermerk in Abi-Zeugnis: Was das Urteil bedeutet

Vermerke über Prüfungserleichterungen dürfen laut Bundesverfassungsgericht in Zeugnissen stehen. Das betrifft neben Legasthenie auch andere Einschränkungen. 22.11.2023 | 2:59 min

Dass man Legasthenie hat, kann im Abiturzeugnis vermerkt werden. So hat jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden. Ein Umstand, gegen den sich drei Beschwerdeführer gewendet haben. Sie haben 2010 in Bayern das Abitur absolviert.

In ihrem Fall muss der Legasthenie-Vermerk aber trotzdem entfernt werden. Das klingt widersprüchlich - jedoch nur auf den ersten Blick. Denn die Kläger haben in Bezug auf ihre Zeugnisse zwar Recht bekommen, doch das Prinzip, gegen das sie vorgingen, bleibt grundsätzlich erhalten.

Karlsruher Richter stellen Ungleichbehandlung fest

Die Verfassungsrichter argumentieren, dass damals Zeugnisbemerkungen ausschließlich bei legasthenen Schülern angebracht wurden, nicht jedoch bei Schülern mit anderen Beeinträchtigungen. Außerdem gebe es Fälle, in denen Lehrkräfte aufgrund eigenen Ermessens von einer Bewertung von Rechtschreibleistungen in bestimmten Fällen absehen konnten.

6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Ein Tabuthema. 05.09.2023 | 28:11 min

Vermerke können sogar geboten sein

Das höchste deutsche Gericht stellt nämlich klar, dass es in anderen Konstellationen sogar geboten sein kann, eine Bemerkung im Zeugnis aufzunehmen. Denn das Abitur sei als breiter, allgemeiner Qualifikationsnachweis angelegt. Nur durch einen Vermerk könnten die Interessen von Beeinträchtigten und Menschen ohne Beeinträchtigung in Ausgleich gebracht werden.

Ein Urteil mit zwei Seiten

Auch Anton Tartz, ein Blogger über das Leben mit Legasthenie, sagt: "Dass Legasthenie eine Behinderung ist, ist so eine wichtige Bestätigung."

Denn wenn Legasthenie als Behinderung anerkannt ist, hat das auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche wie Studium und Umgang in der Schule.

Von Seiten der bayrischen Staatsregierung heißt es, dass das Urteil mehr Verwaltungsaufwand verursache. Es werde in Zukunft mehr Vermerke geben, auch zum Beispiel bei körperlichen Behinderungen , bei denen man nicht selbst schreiben kann.

Bei Schülern mit Legasthenie kann im Abiturzeugnis ein Vermerk auftauchen, der auf ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche hinweist. Viele empfinden das als diskriminierend. 28.06.2023 | 1:24 min

KMK will Urteil prüfen

Der Pressesprecher der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder, Torsten Heil, erklärte nach der Entscheidung schriftlich: "Wir werden das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in den zuständigen KMK-Gremien hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf bestehende ländergemeinsame Vereinbarungen sorgfältig prüfen."

Die Nichtbewertung der Rechtschreibung zählt zu den Maßnahmen des Notenschutzes. Daneben gibt es auch Maßnahmen des Nachteilsausgleichs. Diese können zum Beispiel so aussehen, dass Schüler eine mündliche statt einer schriftlichen Prüfung ablegen, einen Laptop mit automatischer Rechtschreibkorrektur nutzen dürfen oder mehr Zeit bekommen. Dieser Nachteilsausgleich wird im Zeugnis nicht erwähnt.

In den meisten Bundesländern endet der Notenschutz in der Oberstufe; dann gibt es nur noch Nachteilsausgleich. In Bayern erhalten Schüler darüber hinaus einen Nachteilsausgleich bei Prüfungen. Für die drei Beschwerdeführer geht damit ein jahrelanger Kampf vor Gericht erfolgreich zu Ende.