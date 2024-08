Jugendliche zocken mehr als eine Stunde am Tag

Jungen beschäftigen sich laut der Studie im Vergleich zu Mädchen deutlich häufiger mit Video- und Computerspielen: Mit einer Stunde und 46 Minuten verbrachten sie viermal so viel Zeit am Tag damit wie ihre Altersgenossinnen (26 Minuten).

Zeit mit Computerspielen nimmt im Alter ab

"Mit zunehmendem Alter nimmt die mit Video- und Computerspielen verbrachte Zeit deutlich ab", fanden die Statistiker zudem heraus. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren saßen im Durchschnitt 38 Minuten täglich für Spiele an Computern, Konsolen, Smartphones oder anderen Geräten. Bei den 30- bis 44-Jährigen waren es im Schnitt noch 18 Minuten am Tag, bei den 45- bis 64-Jährigen sogar nur acht Minuten.

Am wenigsten beschäftigten sich ältere Menschen mit Video- und Computerspielen: Auf durchschnittlich sechs Minuten täglich kam die Altersgruppe ab 65. "Über alle Altersgruppen hinweg verbrachten die Menschen in Deutschland im Schnitt 19 Minuten am Tag mit Video- und Computerspielen", so das Fazit der Statistiker.

Die Daten basieren auf einer Auswertung der sogenannten Zeitverwendungserhebung, die rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis erfolgt - zuletzt 2022. Alle teilnehmenden Haushaltsmitglieder ab zehn Jahren halten an drei vorgegebenen Tagen - davon zwei Wochentage und ein Tag am Wochenende - ihre Zeitverwendung in einem Zeit-Tagebuch oder in einer App fest. Dabei dokumentieren sie ihre konkreten Aktivitäten im Tagesverlauf - von Arbeit oder Schule über Hobbies, Mediennutzung, Wegezeiten bis zu Einkaufen, Kinderbetreuung und ehrenamtlichen Tätigkeiten, so das Statistische Bundesamt.