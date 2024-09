Würmer bei Kindern: Symptome erkennen und richtig behandeln

Würmer sind Parasiten. Sie vermehren sich, indem sie Eier legen. Um zu überleben, brauchen sie einen Wirt, zum Beispiel den Menschen. In seinem Körper können sie sich ungestört entwickeln, da sie vom Immunsystem nicht als schädlich erkannt werden.Gelangen Wurmeier in den Magen-Darm-Trakt, entwickeln sich daraus innerhalb von zwei bis drei Wochen die Würmer. Die Weibchen wandern nachts Richtung Darmausgang, um ihre Eier am Rand des Afters abzulegen.Die Eier verursachen einen starken Juckreiz. Beim Kratzen bleiben sie an den Fingern und unter den Nägeln haften. So werden sie auf Lebensmittel , Spielzeug oder Oberflächen übertragen und gelangen in den Körper. Der Zyklus beginnt von vorne.