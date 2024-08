Erste-Hilfe-Kurs für Babys: Was Eltern wissen sollten

In einem Baby-Erste-Hilfe-Kurs lernen Eltern unter anderem, wie sie bei einem Kind eine Herzdruckmassage durchführen.

Der plötzliche Kindstod

Das größte Schreckgespenst vieler Eltern ist der plötzliche Kindstod . Doch dieser Atemstillstand ereignet sich immer seltener, erklärt Sabine Lindau, Fach- und Familienkinderkrankenschwester an der Universitätsmedizin Mainz.

Die Zahlen sind in den letzten Jahren durch die Empfehlungen und Maßnahmen, die durch die Fachgesellschaften herausgegeben werden, rapide gesunken.

Atemprobleme können lebensgefährlich sein

In Lebensgefahr geraten kleine Kinder viel häufiger durch das Verschlucken von Fremdkörpern wie Münzen oder Nüsse, die in die Atemwege gelangen und sie verschließen können. Typische Symptome sind anhaltender Hustenreiz, Luftnot oder eine pfeifende Atmung. Im schlimmsten Fall läuft das Kind blau an und es kommt zum Atemstillstand. Auf keinen Fall darf das Kind dann geschüttelt werden. Dadurch könne es zu massiven Hirnblutungen kommen, warnt Sabine Lindau.