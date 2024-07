Sodbrennen durch Zwerchfellbruch: Mehr zu Symptomen und OP

Ein Zwerchfellbruch verursacht häufig keine Beschwerden und muss dann auch nicht behandelt werden. Er kann aber eine Refluxerkrankung auslösen, wenn das Zwerchfell den Muskelverschluss am Mageneingang nicht mehr ausreichend unterstützt. In der Folge fließt dauerhaft Magensäure in die Speiseröhre zurück, was zu Sodbrennen, saurem Aufstoßen und einem brennenden Druckgefühl hinter dem Brustbein führt. Schlimmstenfalls kommt es zu einer chronischen Speiseröhrenentzündung, die auf lange Sicht Krebs begünstigen kann.