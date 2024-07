Kaution Rückzahlung: So läuft die Rückgabe der Mietkaution

Was ist eine Kaution?

Wann ist die Kaution fällig?

Die Kaution ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig, also an dem Tag, an dem das Mietverhältnis beginnt. Dabei ist der Mieter berechtigt die Kaution in drei gleichen Raten zu bezahlen. Ein Ausschluss der Ratenzahlung ist unwirksam. Der Vermieter muss aber nicht auf die Möglichkeit der Ratenzahlung hinweisen. Da es sich bei der Kaution um eine Sicherheitsleistung handelt, sind unterschiedliche Arten der Leistung möglich. Am häufigsten wird die Barkaution gewählt.