Pauschalmiete: Begriffserklärung und Vorteile im Detail

Sich nicht um die lästigen Nebenkosten kümmern, heizen, soviel wie man will, ohne hohe Mehrkosten - das ist der Traum vieler Mieter. Für Reinhard Krüger ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Der 69-Jährige lebt zur "Pauschalmiete". Nebenkosten für Strom, Heizung und Warmwasser sind in der Mietsumme bereits enthalten. Das Besondere: Herr Krüger kann für fünf Jahre ab Mietbeginn von gleichbleibenden Kosten ausgehen. "Für mich ist das das perfekte Mietmodell, denn ich muss mir über die steigenden Energiepreise keine Gedanken machen", sagt er.